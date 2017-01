Statt Kratzbaum: Design-Katzenwand

Eine große Wohnung ist nicht alles – über die „dritte Dimension“ der Wohnraumgestaltung kann man seiner Katze jede Menge Kletter-, Kratz- und Turnmöglichkeiten bieten. Sie haben eine modern eingerichtete Wohnung und möchten Ihrer Katze dennoch eine eigene Kletterwand bieten, die in Ihre Wohnlandschaft passt? Kein Problem – Ihre eigene Kletterwand können Sie auch ganz modern nach Ihren Wünschen (und denen Ihrer Katze) gestalten!

von Lena Landwerth

Größe und Aufteilung der Kletterwand, Farbauswahl und Spielelemente hängen natürlich von Ihren Wohnverhältnissen, Ihrem Geschmack, Ihrem Einrichtungsstil und den Vorlieben Ihrer Katze ab. Im vorliegenden Beispiel haben wir aber eine Kletterwand für Sie entworfen, die Sie nach Belieben verändern und erweitern können.

Materialbedarf:

Vier freischwebende Regalbretter mit Holzfurnier, Länge 1,10 m (Beispielsweise „LACK“ von IKEA) (Kosten etwa 10 Euro pro Regalbrett)

Sisalteppich, Auslegeware, 1 x 1 m (Kosten etwa 25 Euro)

Schrauben und Dübel je nach Wandbeschaffenheit

Kleine Nägel, Rundkopf oder doppelseitiges Klebeband

Sonstiges: Schlagbohrmaschine, Akuschrauber, Hammer, Schere oder Teppichmesser, Wasserwaage, Zollstock

So geht’s:

Skizzieren Sie die Wand, an der Sie die Kletterwand anbringen möchten, maßstabsgerecht und zeichnen Sie die Regalbretter ein. So erhalten Sie eine Vorstellung davon, wie Ihre Wand hinterher aussehen soll und welche Abstände der Regalbretter Sie wählen sollten.

Für eine erwachsene Katze sollten überlappende Regalbretter mindestens 40 cm Abstand haben. Der ideale Höhenabstand zweier Regalbretter beträgt 40 bis 50 cm. In unserem Beispiel haben wir das unterste Regalbrett in 50 cm Höhe angebracht, alle weiteren folgen mit 40 cm Abstand.

Nun geht es los: Damit die Katze auf den eventuell glatten Regalbrettern auch Halt findet, beziehen Sie die Regalbretter an der Oberseite mit Sisal-Teppich, den Sie ganz nach Belieben in verschiedenen Farben wählen können.

Den Sisalteppich können Sie mit einer scharfen Küchenschere oder besser noch mit einem Teppichmesser in beliebig große Stücke teilen. Befestigen Sie den Sisal-Teppich dann mit doppelseitigem Klebeband oder besser noch kleinen, kurzen Nägeln mit Rundkopf auf der Oberseite der Regalbretter. Spannen Sie den Teppich gut und befestigen Sie die Nägel auch in der Länge und nicht nur in den Ecken – so löst sich der Teppich auch nach langem Gebrauch nicht und wirft keine Wellen.

Haben Sie alle Regalbretter entsprechend gespannt, geht es an das Montieren. Je nach Wandbeschaffenheit und Regalart sind verschiedene Montagetechniken möglich – beim Regal in unserem Beispiel werden zuerst Träger an der Wand montiert, auf die später das eigentliche Regalbrett montiert wird.

Gerade bei freischwebenden Regalen sollte auf eine ausreichende Schraubenlänge und passende Dübel geachtet werden – denn selbst wenn die Katze nur drei Kilogramm wiegt, kann sie beim Sprung mit einer ungeahnten Wucht auf das Regalbrett einwirken!

Sind die mit Sisal bezogenen Regalbretter montiert, ist unsere Kletterwand schon fast fertig. Die Katze hat hier Raum zum Kratzen, kann Toben, Springen und den Raum auch in der Höhe nutzen!

Tipp: Zur Ergänzung können Sie die Design-Katzenwand mit Spielzeug dekorieren, das Lieblingskörbchen Ihrer Katze auf eine obere Ebene liegen oder eine Katzen-Hängematte montieren. Derartige Hängematten können selbst gebaut werden, sind aber auch im Fachhandel oder in kleineren Shops erhältlich. Die abgebildete Hängematte kann über Fritis Katzenpension in verschiedenen Farben und Ausführungen bezogen werden

Wir wünschen Ihrer Katze viel Spaß mit der neuen Kletterwand!

Besondere Freude macht auch das Basteln mit und für die Katze. Unsere besondere Empfehlung für Sie: Das Buch Katzenspielzeug selber machen von Marianne Keuthen!



Weitere Buchtipps:

Keuthen, Marialle: Katzenspielzeug selber machen



