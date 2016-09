10 Jahre Smilla Katzenfutter – tolle Aktionen für Katzenhalter

(Presseinformation): München, den 22. August 2016: Smilla Katzenfutter ist durch sein spezielles Nährstoffprofil perfekt auf die Bedürfnisse der Katze in ihrer jeweiligen Lebensphase ausgerichtet. Die High-Premium-Marke ist exklusiv bei zooplus, Europas führendem Händler für Tierbedarf, erhältlich und begeistert nun schon seit 10 Jahren Katzen und ihre Halter. Zeit, zu feiern! Der Geburtstagsmonat September steht darum ganz im Zeichen von Smilla Katzennahrung: zooplus bedankt sich mit mit tollen Angeboten und Aktionen für die Treue seiner Kunden.

Tierfreunde wissen: Katze ist nicht gleich Katze. So unterscheiden sich unsere Fellnasen nicht nur in ihrem individuellen Charakter – je nach Lebensphase stellen sie auch andere Ansprüche an eine gesunde Ernährung. Kein Wunder, benötigen Kätzchen im Wachstum gänzlich andere Nahrungsbausteine als sensible oder ältere Vierbeiner!

Vor 10 Jahren nahm zooplus, Deutschlands führender Internethändler für Tierbedarf, eine neue, exklusive Katzennahrung in sein Sortiment auf: Smilla Katzenfutter. Gab es anfangs nur hochwertiges Smilla-Trockenfutter im zooplus-Sortiment, entwickelte sich die Marke in den letzten Jahren stets weiter. Heute ist Smilla dank eines individuellen Nährstoffprofils auf die Bedürfnisse jeder Katze in ihrem jeweiligen Lebensabschnitt ausgerichtet und bietet das richtige Futter für jede Lebensphase. Ein ausschließlich in Deutschland hergestelltes Trockenfutter, getreidefreies Nassfutter, strenge Kontrollen, beste Zutaten und eine vollständige Deklaration sorgen für höchste Qualität. Ohne den Einsatz von Zucker, Geschmacksverstärker, Soja oder Laktose, mit einer besonders hohen Dosis Taurin für Herzfunktion und Sehkraft und fleischigem Geschmack gefällt Smilla Katzen und ihren Haltern. Smilla Produkte überzeugen durch qualitativ beste, natürliche Zutaten und mit einem Nährstoffprofil, das passgenau auf die Katze zugeschnitten ist. Seinem Motto „Für ein gesundes und genussvolles Katzenleben!“ bleibt Smilla nach wie vor treu: Die hochwertige Katzennahrung überzeugt rundum und ist das ideale Katzenfutter für Fellnasen jeden Alters! Leckere Rezepturen und herzhafter Fleischgeschmack sorgen für den besonderen Gaumenschmaus. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Im September 2016 feiert Smilla Katzenfutter seinen 10. Geburtstag. zooplus möchte sich im Geburtstagsmonat bei allen treuen Smilla-Kunden bedanken. Tolle Aktionen rund um Smilla Katzenfutter sorgen dafür, dass zooplus-Kunden und ihre Vierbeiner einen Monat voller Überraschungen erleben dürfen. Seien Sie gespannt!

Smilla Katzenfutter ist direkt bei zooplus unter http://www.zooplus.de erhältlich. Besuchen Sie auch den zooplus-Blog sowie die zooplus Facebook Fanpage für aktuelle Ankündigungen zum Geburtstagsmonat! Weitere Informationen zu Smilla Katzennahrung gibt es auch unter https://www.smilla-katzenfutter.de.

Welches Katzenfutter genießt Ihre Katze besonders, worauf achten Sie bei der Auswahl der richtigen Katzennahrung? Kommentieren Sie unter unserem Artikel – wir sind gespannt auf Ihre Meinung!

Category: Katzenernährung