Tierhalter stellen höchste Ansprüche an im Handel erhältliche Tiernahrung

Presseinformation: Im Handel erhältliche Tiernahrung hat sich seit den 50er Jahren immens weiterentwickelt. Hund, Katze, Kleintiere und Vögel müssen sich nun nicht mehr mit Tischabfällen begnügen und Tierhalter können ihren Vierbeinern ernährungsphysiologisch wertvolle Nahrung bieten, ohne selber den Kochlöffel schwingen zu müssen. Eva-Maria Rudolph betreut das Category Management des Online-Shops zooplus und weiß, was Tierhaltern besonders wichtig ist.

Sehr geehrte Frau Rudolph, zooplus ist Europas größter Internethändler für Tierbedarf. Was ist Tierhaltern besonders wichtig, wenn es um das richtige Futter für ihre tierischen Familienmitglieder geht?

Als Internethändler sind wir in engem Kontakt mit unseren Kunden und wissen, dass Tierhalter höchste Ansprüche an die Qualität von Tiernahrung stellen. Kein Wunder, sind Tiere doch heutzutage vollwertige Familienmitglieder! Zudem besteht unser Team aus Tierfreunden und –Haltern. Wir wissen, wie schwierig es ist, den Tierfutternapf tagtäglich mit einem artgerechten, ausgewogenen und schmackhaften Inhalt zu füllen.

Hochwertige Inhaltsstoffe sind ein Muss – doch damit ist es nicht getan. Die Nahrung sollte speziell auf die Bedürfnisse des Tieres in seiner jeweiligen Lebensphase zugeschnitten sein. Durch die steigende Anzahl allergischer und empfindlicher Tiere ist eine detaillierte Deklaration besonders wichtig. Und schlussendlich genießen streng kontrollierte Produkte und schonend verarbeitete Futtermittel ein besonderes Vertrauen. Und natürlich soll das Futter auch Hund, Katze und Co. schmecken!

Seit zehn Jahren stellt zooplus auch selber Tierfutter her. Was bewegt einen Internethändler, sein Sortiment durch exklusive Marken zu erweitern?

Tiernahrung ist Vertrauenssache. Als Tierfreunde wissen wir, wie wichtig eine artgerechte fundierte Ernährung ist! Mit exklusiv für zooplus produzierten Marken haben wir die Möglichkeit, schneller ein Angebot für neue Bedürfnisse und Trends schaffen zu können. Gleichzeitig können wir die beste Nahrung zu einem attraktiven Preis anbieten. Wir möchten dem vierbeinigen Liebling qualitativ hochwertiges Futter bieten, das auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten ist und dabei noch besonders gut schmeckt. Begonnen haben wir mit den Marken Rocco, Smilla und Cosma, die im Herbst 2016 ihr zehnjähriges Jubiläum feiern. Mittlerweile bieten wir auch Produkte für Pferde, Kleintiere und Vögel.

Was ist Ihnen bei der Entwicklung von Tiernahrung besonders wichtig?

Jedes unserer Produkte wird von Experten im Bereich der Tierernährung entwickelt und durchläuft eine strenge veterinärmedizinische Kontrolle. Bei der Herstellung unseres Tierfutters setzen wir auf modernste Produktionsanlagen und schonende Technologien – denn nur bei einer schonenden Verarbeitung bleiben die natürlichen Nährstoffe aller Zutaten fast vollständig erhalten. Zudem achten wir bei der Deklaration unserer Produkte auf eine absolute Transparenz und Vollständigkeit aller Inhaltsstoffe. Unser Experten-Team aus Tierärzten und Ernährungswissenschaftlern arbeitet täglich daran diese Qualität sicherzustellen und begleitet unsere Produkte von der Entwicklung bis zur abschließenden Qualitätskontrolle. Die Zufriedenheit von Tier und Halter hat höchste Priorität für uns!

Sie haben Rocco, Smilla und Cosma erwähnt. Wie sieht die exklusiv bei zooplus erhältliche Markenwelt nun aus?

Es ist kaum zu glauben, dass Rocco, Smilla und Cosma nun schon ihr zehntes Jubiläum feiern! Ich persönlich freue mich sehr darüber, dass wir den Geburtstag dieser Marken im September und Oktober 2016 zwei Monate lang gemeinsam mit unseren Kunden feiern können.

Rocco war unsere erste exklusiv bei zooplus erhältliche Hundenahrung. Durch die besonders schonende Verarbeitung aller Sorten werden die natürlichen Aromen und Nährstoffe des Fleisches erhalten und bieten dem Hund ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis.

Auf Smilla und Cosma Katzennahrung sind wir besonders stolz, schließlich konnten beide Katzenfuttermarken in den letzten 10 Jahren viele Katzen und ihre Halter begeistern! Dank eines individuellen Nährstoffprofils ist Smilla Katzennahrung auf die Bedürfnisse jeder Katze in ihrem jeweiligen Lebensabschnitt ausgerichtet. Strenge Kontrollen, beste Zutaten und eine vollständige Deklaration sorgen für höchste Qualität.

Cosma Katzenfutter besteht aus 100 Prozent natürlichen Zutaten und ist perfekt für vierbeinige Feinschmecker: Jede Sorte des hochwertigen Katzenfutters enthält pure Zutaten, die mit Kochwasser oder einem pflanzlichen Geliermittel schonend zubereitet werden. So bleibt der pure Geschmack der sorgfältigen ausgewählten Zutat bestens erhalten. Zarte Fleisch- oder Fischstücke in Jelly oder eigenem Saft machen die Katzen-Mahlzeit extra saftig und unwiderstehlich. Das riecht und schmeckt man!

Unsere exklusiv bei zooplus erhältlichen Tierfuttermarken beschränken sich nicht mehr nur auf Katzen- und Hundenahrung. Mittlerweile bieten wir mit Stephans Mühle, Vilmie, Greenwoods und Lillebro auch ausgewogene Nahrung für Pferde, Kleintiere und Vögel an. Tigerino ist unser hochwertiges Katzenstreu für alle Ansprüche. Mit „zoolove by zooplus“ haben wir zudem eine Charity-Marke geschaffen, die Gutes tun einfach macht: 10 Prozent von jedem verkauften Produkt kommen lokalen Tierschutzorganisationen zugute. Unsere Produktreihen werden ständig erweitert, um eine umfassende und artgerechte Ernährung zu ermöglichen! Weitere Informationen zum Sortiment gibt es unter https://www.matina-gmbh.de.

Vielen Dank für die Beantwortung unserer Fragen!

Category: Allgemeines, Katzenernährung