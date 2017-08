Gewinnspiel: Coole Tipps für heiße Tage …

Katzen haben keine Schweißdrüsen und können daher nicht schwitzen. Aus diesem Grund erleiden Katzen leichter einen Hitzschlag als Menschen.

Grundsätzlich können sich Katzen auch selbst helfen: Bei hohen Temperaturen suchen sie schattige Plätzchen auf lecken sich das Fell.

Wenn das nasse Fell trocknet, entsteht dadurch Verdunstungskälte und diese hilft der Katze beim Abkühlen. Daher bitte immer ausreichend sauberes Trinkwasser zur Verfügung stellen! Nassfutter am Besten nur in kleinen Portionen ausgeben, es verdirbt in der Hitze schnell.

Man kann der Katze aber auch Gutes tun: Dunkeln Sie in der Wohnung zumindest einen Raum ab. Wird hier ein Wäscheständer mit feuchter Wäsche aufgestellt, funktioniert das Prinzip der Verdunstungskälte und sorgt in diesem Raum für kühlere Temperaturen. Wer’s spielerisch mag: Eine Wasserschüssel mit schwimmenden Korken animiert viele Katzen zum Spielen und kühlt gleichzeitig. (Quelle: OTS/Österr. Tierschutzverein)

Haben Sie bei dieser Hitze ähnlich coole Tipps für Katzenfreunde?

Dann schicken Sie uns Ihren Anti-Hitze-Rat.

Einsendeschluss ist der 31. Juli 2017.

Unter den Einsendern verlosen wir drei Exemplare des Buchs

„Gemeinsam schnurrt sich’s besser – Der Mehrkatzenhaushalt” von Lena Landwerth.



Die Tipps werden unter Angabe der Quelle auf pfotenhieb.de und auf facebook veröffentlicht (jedenfalls die inhaltlich neuen – nasse Handtücher hatten wir schon 5 mal, die erwähnen wir nicht immer wieder 😉 .

Category: Allgemeines, Gewinnspiel