Achtung, Zeitumstellung

Bald ist es wieder soweit: Die Uhren werden von Sommer- auf Winterzeit umgestellt. In wieweit beeinflusst die Zeitumstellung von einer Stunde unsere Vierbeiner, wie erleichtern Katzenhalter ihrem Sofatiger die Umstellung?

von Lena Landwerth

Es ist zwar nur eine Stunde, doch wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Wenn es also morgens erst einmal eine Stunde länger dunkel bleibt, würden wir uns liebend gerne wieder in die Federn verkriechen… Die Katze baut noch sehr viel stärker als wir auf ihre innere Uhr, schließlich stehen die Fellnasen trotz fehlendem Wecker jeden morgen pünktlich zur Fütterungszeit vor der Schlafzimmertür. In wieweit werden sie nun von der Zeitverschiebung betroffen?

Die gute Nachricht zuerst: Bei der Umstellung zur Sommerzeit werden die Uhren um eine Stunde nach vorne gestellt – das Frühstück gibt es nun also eine ganze Stunde früher. Herrchen und Frauchen werden sich also vor miauenden Miezen auf dem Bett retten können. Ganz anders sieht das bei der im Herbst erfolgenden Umstellung von der Sommer- zur Winterzeit aus, hier wird das morgendliche Mahl aus Katzensicht sehr viel zu spät serviert. „Meine Erfahrung ist, dass Katzen im Winter etwas empfindlicher auf die Änderung der Gewohnheiten reagieren und ihren Menschen vor Hunger und Ungeduld schon mal ein paar Tage zum Aufstehen antreiben können. Da reicht das Repertoire vom lauten Miauen über unaufhörliches Schnurren bis zum Hopsen auf dem Bett“ sagt auch Buchautorin Renate Eilert-Overbeck in einer vom Industrieverband für Heimtierbedarf herausgegebenen Pressemitteilung zum Thema.

Doch das alles klingt schlimmer, als es ist. Wir Menschen gewöhnen und spätestens nach ein paar Tagen an die neuen Zeiten – das gilt auch für unsere Katzen. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann aber die Fütterungszeiten seiner Stubentiger schon in den Tagen vor der Zeitumstellung auf die Winterzeit um 15 bis 30 Minuten nach vorne verschieben, bei der Umstellung auf Sommerzeit entsprechend nach hinten.